Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi

31.07.2022 14:26
Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi

Bağlar ilçesinde yol ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Bağlar ilçesinde yol ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için merkezden kırsala çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "İlçenin her karışında halkımızın emrindeyiz" temasıyla başlatılan hizmet seferberliğinin devam edeceğini belirtti.

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve trafiğin rahatlaması için yeni yolların açıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yemişalan Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yeni yapıldı. Şeyh Şamil Mahallesi'nde de yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Bir yandan da yaya geçitlerini konforlu hale getirmek için kaldırım revize etme, parke taşı yenileme ve değiştirme çalışmaları yürütülüyor. Bağcılar, Fatih ve Yeniköy mahallelerinde parke taşı çalışmalarından sonra yaya geçitleri ve kaldırımlar elverişli hale getirildi."

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi - Son Dakika

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