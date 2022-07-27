Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

27.07.2022 15:51
Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

Bağlar ilçesindeki işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

Bağlar ilçesindeki işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ve sıcak nedeniyle tüketiciler için risk oluşturan gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda sağlığı hayati önem taşıyor. İhmal kabul etmez. Neticede günlük olarak ürünler sofralarımıza geliyor. Esnafımızın çok büyük bölümü kurallara riayet ediyor. Ancak bunu ihlal edenler de var. Biz de ekiplerimiz aracılığıyla uyarılarımızı yaparak önlemlerimizi alıyoruz. Herkesi bu süreçte hassas davranarak gıda sağlığı ve gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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