Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

Bağlar ilçesindeki işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ve sıcak nedeniyle tüketiciler için risk oluşturan gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda sağlığı hayati önem taşıyor. İhmal kabul etmez. Neticede günlük olarak ürünler sofralarımıza geliyor. Esnafımızın çok büyük bölümü kurallara riayet ediyor. Ancak bunu ihlal edenler de var. Biz de ekiplerimiz aracılığıyla uyarılarımızı yaparak önlemlerimizi alıyoruz. Herkesi bu süreçte hassas davranarak gıda sağlığı ve gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz."