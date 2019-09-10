Son Dakika Haberleri: Bağlar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi
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Bağlar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi

1 saat önce

Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinleri ile okul çevresindeki işyerlerini denetledi.

Bağlar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinleri ile okul çevresindeki işyerlerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, genel hijyeni ve çalışma şartlarına bakıldı ayrıca okul çevresindeki iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çocukların sağlığını korumak için belediye olarak çok hassas davrandıklarını bu yöndeki kontrol ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini söyledi.

Zabıta Müdürlüğü, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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