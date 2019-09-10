Bağlar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi

Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinleri ile okul çevresindeki işyerlerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, genel hijyeni ve çalışma şartlarına bakıldı ayrıca okul çevresindeki iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, çocukların sağlığını korumak için belediye olarak çok hassas davrandıklarını bu yöndeki kontrol ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini söyledi.