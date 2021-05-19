Bağlar ilçesindesi gül bahçesine vatandaşlar ilgi gösteriyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tarafından oluşturulan gül bahçesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Çocuklarla gül bahçesinde gezintiye çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gül çeşitleri ve bahçe hakkında onlara bilgi verdi.

Beyoğlu, vatandaşları bahçeye ve parka davet ederek, bu alanın ilçe sakinleri tarafından muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

"Osmanlı döneminde gül şehri olarak anılan kentimize yakışan bir görüntü ortaya koymak adına yürütmüş olduğumuz çalışmalarla burada her biri huzur veren ve ayrı anlamlar ifade eden 29 gül çeşidi yetiştiriyoruz." diyen Beyoğlu, bahçenin huzur verdiğini belirtti.

Beyoğlu, "Gülleri çok seviyoruz ve onları en iyi şekilde korumaya, yetiştirmeye gayret ediyoruz. Tek ricamız hep beraber bu güzellikleri muhafaza edelim." dedi.