Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
58 dakika önce
Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi'nin yollarını asfaltlamaya başladı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Belediyesi, Bağlar Mahallesi
'nin yollarını asfaltlamaya başladı.
Mahalle yollarını önceden asfalt için hazırlayan Hakkari Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmalarla mahallenin Erisan semti yollarını asfaltladı. Akşam saatlerinde bağlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katılarak denetim ve incelemelerde bulundular.
Mahalle yollarının asfaltlaması ile toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti. - HAKKARİ
Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu