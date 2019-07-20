Son Dakika Haberleri: Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
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Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor

58 dakika önce

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi'nin yollarını asfaltlamaya başladı.

Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor, System.String[]
Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi'nin yollarını asfaltlamaya başladı.

Mahalle yollarını önceden asfalt için hazırlayan Hakkari Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmalarla mahallenin Erisan semti yollarını asfaltladı. Akşam saatlerinde bağlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katılarak denetim ve incelemelerde bulundular.

Mahalle yollarının asfaltlaması ile toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti. - HAKKARİ
Bağlar Mahallesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
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