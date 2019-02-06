Son Dakika Haberleri: Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü Ekipleri Halk Oyunlarında Göz Doldurdu

Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü Ekipleri Halk Oyunlarında Göz Doldurdu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 okul minikler halk oyunları yarışmasında, 2 okul ise ortaokullar arasında derece yaptı.

Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü Ekipleri Halk Oyunlarında Göz Doldurdu, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 okul minikler halk oyunları yarışmasında, 2 okul ise ortaokullar arasında derece yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların yarıştığı minikler halk oyunları yarışmasına katılan 10 ekip kıyasıya mücadele verdi. Yarışmaya Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına katılan Nükhet Coşkun Akyol İlkokulu birinci oldu. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışmaya katılan Fatih İlkokulu üçüncü, Alipınar İlkokulu ise dördüncü olarak derece yaptı. Ortaokullar arasında yapılan yarışmada ise Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışan Faik Ali Ortaokulu birinci, 700. Yıl Ortaokulu üçüncü olarak derece yaptı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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