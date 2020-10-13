Bağlardan Kopan Jelibon "Ürgüp Köftürü" projesi tanıtıldı - Son Dakika

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından KOPSOGEP kapsamında desteklenen ve Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen "Bağlardan Kopan Jelibon Ürgüp Köftürü" Projesi Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından basına tanıtıldı.

Altıkapılı Mahallesindeki proje merkezinde açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, projenin KOP ve Ürgüp Belediyesi işbirliğiyle Ürgüp'e mal olmuş üzüm şırasının nişasta ile kaynatılarak elde edilen, Ürgüp'ün değerlerinden olan Ürgüp köftürünün üretim projesi olduğunu ifade etti. Açıklamasında Başkan Aktürk 12 Kursiyerle başladıkları projede doğal yöntemlerle köftür üretimine başladıklarını belirtti. Aktürk şöyle devam etti: "Buradaki temel hedefimiz Ürgüp'ün doğal kültürel zenginliklerinin dışında aynı zamanda üretim safhasındaki ürünlerini de öne çıkarıp Ürgüp'ün marka değerine bu ürünleri de tüm ulusal bazda tanıtarak katkı sunmak."

Ürünleri tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Pandemi sürecinde gördük ki ne kadar kendi kendimize yetebilirsek, o kadar başarılı oluyoruz. Bu vesile ile üreten çiftçilerimize teşvik ve ön ayak olmak istedik. Bugün için köftür ile başladık ama Ürgüp'e mal olmuş diğer ürünleri de bu proje kapsamında üretmeye devam edeceğiz. Ürgüp'ümüzü her noktada gelişimine vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kan değerlerini yüksek seviyeye çıkardığını, anne sütünü artırdığını, E,B ve D vitaminleri içerikleri açısından da zengin bir ürün" olduğunu kaydetti. - NEVŞEHİR