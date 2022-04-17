Bağlarlı kadınlardan kalp hastalarına ziyaret - Son Dakika
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Bağlarlı kadınlardan kalp hastalarına ziyaret

17.04.2022 12:45
Bağlarlı kadınlardan kalp hastalarına ziyaret

Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) usta öğretici ve kursiyerler, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla kalp hastalarını ziyaret etti.

Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) usta öğretici ve kursiyerler, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla kalp hastalarını ziyaret etti.

"Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümündeki hastaları ziyaret eden Bağlar ADEM'deki kadınlar, hastalara gül verdi.

Ziyaretin ardından kadınlar uzman doktorlardan kalp sağlığına yönelik bilgi aldı.

Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Arzu Çetin, ilçedeki kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra bilinçlendirme faaliyetlerini de önemsediklerini dile getirdi.

Çetin, erken teşhis ve tedaviye yönelik belirli periyodlarda kadınlara meme kanseri ile kalp ve damar hastalıkları taraması yaptıklarını aktardı.

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Bağlar, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bağlarlı kadınlardan kalp hastalarına ziyaret - Son Dakika
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