Bağlıca'da trafik çilesi sona eriyor - Son Dakika

Bağlıca'da trafik çilesi sona eriyor

Artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif güzergahları devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım politikasını da bu kriterlere göre değiştiriyor.

Artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif güzergahları devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım politikasını da bu kriterlere göre değiştiriyor.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu


Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezinde değil Başkent'in ilçelerinde de trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif güzergahlara ve projelere imza atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarını hızlandırdı. Bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar, ilçe trafiğine rahat nefes aldıracak proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.


Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan bağlantı yolu yapım çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Bağlıca Bulvarı'nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapacak. Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu'na daha kolay geçiş sağlayarak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı bulacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak yürüttüğü Bağlıca Bulvarı-Etimesgut İstasyon Caddesi bağlantı yolu çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağlıca'da trafik çilesi sona eriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:22 Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı
17:22
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlıca'da trafik çilesi sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]