Son Dakika Haberleri: Bağlıcalı vatandaşların yol çilesi
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Bağlıcalı vatandaşların yol çilesi

24 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesi Bağlıca Kırsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar yıllardır yapılmayan, kışın çamur deryasına dönen, yazın da tozdan geçilemeyen yollarının yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Bağlıcalı vatandaşların yol çilesi, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesi Bağlıca Kırsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar yıllardır yapılmayan, kışın çamur deryasına dönen, yazın da tozdan geçilemeyen yollarının yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Araban ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan 22 haneli 96 nüfuslu Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yıllar süren yol sorunun çözülmesini istiyor. Mahalle Muhtarı Şıh Mehmet Yıldız ile vatandaşlar yetkililerden kış mevsiminde çamur deryasına dönen, yaz mevsiminde ise toz ve topraktan geçilmeyen yollarının asfaltlanmasını istiyor.

Uzun yıllardan bu yana ilçeye bağlı merkez mahalle olan Bağlıca Mahallesi'nde Muhtar Yıldız ve mahalle sakinleri, 2010 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucunda yolun bir kısmının asfaltlandığını ama daha sonra hiçbir bakım onarım yapılmadığını vurguladı.

Yapılmayan yol nedeniyle kış mevsiminde yolun çamur deryasına döndüğünü, yazın ise toz toprak içerisinde kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri ulaşımın güçlükle sağlanabildiği yolun asfaltlanmasını bekliyor. - GAZİANTEP
Mehmet Yıldız, Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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