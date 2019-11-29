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Bağlıçay köyü Dernek Başkanı Özülüş'ten Başkan Çiftçi'ye ziyaret
6 saat önce
Sivas Bağlıçay Köyü Dernek Başkanı Orhan Özülüş, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
Sivas Bağlıçay Köyü Dernek Başkanı Orhan Özülüş, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Ankara 2. Bölge İtfaiye Müdürü aynı zamanda Bağlıçay köyü dernek Başkanı Orhan Özülüş, köy dernek üyeleri ve beraberindekiler Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarette Başkan Çiftçiye Atatürk resimli tablo hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiftçi, Özülüş ve Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - SİVAS
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