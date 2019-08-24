Son Dakika Haberleri: "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar adayı oldu
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"Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar adayı oldu

1 saat önce

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil edecek.

ABD'de düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri töreninin, gelecek yıl şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Semih Kaplanoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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