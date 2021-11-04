"Bağlılık Hasan", 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü - Son Dakika

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı, Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Bağlılık Hasan"a bir ödül de Brezilya'dan geldi.

Güney Amerika'nın en eski festivallerinden 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde "Bağlılık Hasan" filmine Eleştirmenler Jürisi tarafından "Yılın En İyi Yabancı Filmi" ödülü verildi.

Ödül, festivalin New Filmmakers ve International Perspective Bölümlerinde gösterilen toplam 211 film arasından seçilerek dağıtıldı.

"Bağlılık Hasan" geçen hafta da 9. Boğaziçi Film Festivali'nden En İyi Film de dahil 3 ödülle ayrılmıştı.

3 Aralık'ta vizyona girecek

Temmuz ayında dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin festival yolculuğu kasım ayı içinde ABD'nin Denver kentinde, Roma Medfilm Festivali'nde, Almanya'da Cottbus Film Festivali'nde ve Taipei Golden Horse Film Festivali'nde devam edecek.

Başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok'un paylaştığı "Bağlılık Hasan" Türkiye'de 3 Aralık'ta vizyona girecek.