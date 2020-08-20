Bağrıbütün kavununda hasat zamanı başladı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre haklı tarafından 'yer muzu' olarak da adlandırılan 'bağrıbütün' kavununun hasadı başladı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıbütün kavunu hem kokusu hem de lezzeti ile vatandaşlarca beğeni topluyor. Halk arasında yer muzu olarak da bilinen kavun, içerisindeki çekirdeklerin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde olması nedeniyle 'bağrıbütün' olarak adlandırılıyor.

Tadı ve farklı aroması ile bilinen bağrıbütün, Yozgat'ın Aydıncık İlçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmeyi ve coğrafi işaretlemesini bekliyor.

2013 yılında başlatılan ve şimdilerde 100 hektar alanda ekimi yapılan bağrıbütün kavunu yöre halkının geçim kaynağı olurken kavunlar marketlerde de satışa sunuluyor. Çevre illerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderilen kavunun kilosu, 3 ila 5 lira arasında değişiyor.

Bağrıbütün kavununun tescili için çalıştıklarını anlatan Aydıncık ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Koçak, "Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin bağrıbütün kavunu, ilçemizin sembolü haline geldi. Aydıncık'ta yöresel olarak yetiştirilen bir kavun türü. Fakat kavundan farklı olarak muz tadında. Kekremsi bir tadı var. Aydıncıklılar yıllardan beri bunu ekip biçiyorlardı, biz de 6 yıldır bu ürünün tanıtımını yaparak tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvurduk. Süreç devam ediyor, burada tescilli bir ürünümüz olacak. Bu tadın tanıtımı için tadılması için ve çiftçilerimize bir katkı sağlaması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene çiftçilerimizi yönlendirdik özellikle 100 dönüm kadar bir yerde ekimini yaptılar. Şu anda 5 liradan satışı başladı. Bu ürünün tescili bittikten sonra türkiye genelinde patentli olarak satışını yapacağız" dedi. - YOZGAT