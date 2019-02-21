Son Dakika Haberleri: Bağrıyanık Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı

Bağrıyanık Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı

32 dakika önce

HATSU, terfi istasyonları ve su depolarında yapılan bakım onarım sayesinde içme suyunun kesintisiz bir şekilde iletiminin sağlandığını duyurdu.

Bağrıyanık Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı, System.String[]

Hatay'ın 15 ilçesinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler kapsamında vatandaşların temiz bir içme suyuna kavuşmasını sağlamak amacıyla verilen mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Genel Müdürlük, içme suyu tesislerinde ve hatlarda yapılan modernizasyon sayesinde içme suyunun kesintisiz bir şekilde iş yerleri ile meskenlere ulaştırıldığını aktardı.

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan su deposunda su iletimini etkileyen sorunları gidermek için çalışma başlatan HATSU ekipleri, yapılan incelemeler ve testler sonucunda eskiyen motor pompasında yenileme yaparak sorunu giderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:23 Kaynak: Bültenler

Hatay, Güncel
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