Bağrıyanık Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı

Hatay'ın 15 ilçesinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler kapsamında vatandaşların temiz bir içme suyuna kavuşmasını sağlamak amacıyla verilen mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Genel Müdürlük, içme suyu tesislerinde ve hatlarda yapılan modernizasyon sayesinde içme suyunun kesintisiz bir şekilde iş yerleri ile meskenlere ulaştırıldığını aktardı.

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan su deposunda su iletimini etkileyen sorunları gidermek için çalışma başlatan HATSU ekipleri, yapılan incelemeler ve testler sonucunda eskiyen motor pompasında yenileme yaparak sorunu giderdi.