Bağtepe Grubu içme suyu isale hattı çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış şartlarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yaklaşık Maliyeti 15 Milyon TL olan Bağtepe Grubu içme suyu isale hattı kapsamında; 35 bin metrelik içme suyu hattı, 1 adet 200 tonluk içme suyu deposu, 3 adet biriktirmeli içme suyu deposu, 6 adet debimetre odası, 21 adet vantuz odası ve 19 adet tahliye odası çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 9 bin nüfusa hizmet verecek olan Bağtepe Grubu içme suyu isale hattından, Battalgazi İlçesi'ne bağlı, Bağtepe, Hacıyusuflar, Yenice, Hacıhaliloğlu Çiftliği, Yeniköy, Yaygın, Tokluca, Taşolar, Mollabekir ve Özel Harekât Bölge Müdürlüğü yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yararlanacağını kaydeden Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 13 ilçemizin tamamında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Birikmiş işlerimizi, yarım kalan işlerimizi toparladık. Bağtepe Grubu İçme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için buradayız. JICA destekli yaptığımız bir proje. 35 bin metrelik hat çalışmamızı bitirdik. İçme suyu depolarımıza su vermeye başladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacak. Gündüzbey Kaptajımızdan buraya su getirdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte koşturmaya devam edeceğiz. Zaten bu iş ekip işi. Ekip sahada olursa sıkıntı biter. Ekiplerimiz uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Çalışmalarımız tüm bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.