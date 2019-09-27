Son Dakika Haberleri: 'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor
Son Dakika Spor Haber

'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor

1 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu, 4 ay önce hayatını kaybeden veteran badminton sporcusu aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baha Tekin anısına badminton turnuvası düzenliyor.

'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu, 4 ay önce hayatını kaybeden veteran badminton sporcusu aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Baha Tekin anısına badminton turnuvası düzenliyor.

Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya; 70 veteran badminton sporcusu katılacak. Organizasyonun ev sahibi Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, bu turnuva ile Baha Tekin'i anmak istediklerini söyleyerek, "Baha Tekin arkadaşımız 27 Mayıs 2019 tarihinde aramızdan ayrıldı. Hem Baha Tekin arkadaşımızı anmak, hem de Türk badmintonuna 25 yıllık süreçte antrenör, hakem gibi alanlarda emek veren camiadaki arkadaşlarımızı kendi imkanları ile de olsa bir araya getirmek amacıyla veteranlar turnuvası düzenledik. Bütün veteran arkadaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:13:48. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]