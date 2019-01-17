Son Dakika Haberleri: Bahadın Belediye Kütüphanesine Kitap Desteği

Bahadın Belediye Kütüphanesine Kitap Desteği

50 dakika önce

İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Bahadın Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.

Bahadın Belediye Kütüphanesine Kitap Desteği, System.String[]
İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Bahadın Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yaklaşık bir yıl önce kurdukları kütüphanedeki kitap sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Şişli Belediyesi'nin, kütüphanelerine 400 kitap bağışladığını ifade eden Özcan, "Okumayan toplumlar, kökü toprakta olmayan ağaçlar gibi yıkılmaya ve çürümeye mahkumdur. Biz de belediye olarak halkımızın okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyoruz. Kitap sayımız her geçen gün artıyor. Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Şişli Belediyesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Bahadın, Güncel
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