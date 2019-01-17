Bahadın Belediye Kütüphanesine Kitap Desteği

İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Bahadın Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.

İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Bahadın Belediyesi Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu.



Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yaklaşık bir yıl önce kurdukları kütüphanedeki kitap sayısının her geçen gün arttığını söyledi.



Şişli Belediyesi'nin, kütüphanelerine 400 kitap bağışladığını ifade eden Özcan, "Okumayan toplumlar, kökü toprakta olmayan ağaçlar gibi yıkılmaya ve çürümeye mahkumdur. Biz de belediye olarak halkımızın okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyoruz. Kitap sayımız her geçen gün artıyor. Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Şişli Belediyesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın

Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu

"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı