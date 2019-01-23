Bahadın Belediyesi'nden Yaban Hayatına Destek
30 dakika önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi yaban hayatına destek olmak amacıyla doğaya yiyecek bıraktı.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesine bağlı Bahadın
Belediyesi yaban hayatına destek olmak amacıyla doğaya yiyecek bıraktı.
Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, doğadaki kar kalınlığının 35-40 santimetreye ulaştığını, bu nedenle doğadaki yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Olumsuz hava koşullarından doğada yaşayan yabani hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade eden Özcan, "Bu zorlu kış günlerinde can dostlarımızı ve doğadaki vahşi hayatı unutmadık. Bu etkinlik kapsamında kuşlar için yollara yem attık. Bunun haricinde yine yaban hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla halkımızın kendi olanakları, belediyemizin katkılarıyla temin ettiğimiz ekmek ve kemik bıraktık. Bu çalışmalarımız doğadaki kar örtüsü kalkana kadar devam edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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