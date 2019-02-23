Bahadın Belediyesinden Ağaçlandırma Çalışmaları

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Son Dakika! Kılıçdaroğlu 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar