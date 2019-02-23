Bahadın Belediyesinden Ağaçlandırma Çalışmaları
1 saat önce
Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi tarafından Çomak dağına 10 bin badem çekirdeği ekildi.
Sorgun
ilçesine bağlı Bahadın
Belediyesi tarafından Çomak dağına 10 bin badem çekirdeği ekildi.
Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, 2 yıl önce anız yakılması nedeniyle Çomak Dağı bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 4 bin dönüm alanda bulunan ormanın yandığını söyledi.
Özcan, daha önce çam ve mahlepten oluşan 130 bin fidanın dikildiğini, ancak hala ağaçlandırılması gereken alanlar bulunduğunu belirterek, "Bahadın Belediyesi çalışanları olarak Çomak dağına, 10 bin badem çekirdeği dikmeye başladık. Geleceğe uzanan bu güzel eller dert görmesin. Personelimiz ve İŞKUR
işçilerimizin ellerine ve emeklerine sağlık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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