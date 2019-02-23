Son Dakika Haberleri: Bahadın Belediyesinden Ağaçlandırma Çalışmaları

Bahadın Belediyesinden Ağaçlandırma Çalışmaları

1 saat önce

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi tarafından Çomak dağına 10 bin badem çekirdeği ekildi.

Bahadın Belediyesinden Ağaçlandırma Çalışmaları, System.String[]
Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi tarafından Çomak dağına 10 bin badem çekirdeği ekildi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, 2 yıl önce anız yakılması nedeniyle Çomak Dağı bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 4 bin dönüm alanda bulunan ormanın yandığını söyledi.

Özcan, daha önce çam ve mahlepten oluşan 130 bin fidanın dikildiğini, ancak hala ağaçlandırılması gereken alanlar bulunduğunu belirterek, "Bahadın Belediyesi çalışanları olarak Çomak dağına, 10 bin badem çekirdeği dikmeye başladık. Geleceğe uzanan bu güzel eller dert görmesin. Personelimiz ve İŞKUR işçilerimizin ellerine ve emeklerine sağlık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Sorgun, Bahadın, Güncel
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