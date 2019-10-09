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Bahadın'da aşure günü

5 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aşure günü düzenlendi.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aşure günü düzenlendi.


Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muharrem ayının pazar günü sona erdiğini ancak vatandaşların pazar günü hane başı 60'ar lira para toplayarak, böyle bir organizasyon yapmayı teklif ettiklerini belirtti.

Bozdemir, "Aşure Günü'ne Bahadınlılar büyük bir ilgi gösterdi. Bahadın Kültür Derneğimizde tüm canlarla aşuremizi yapmak için bir araya geldik. 7 büyük kazan kuruldu. Tüm masrafları Bahadın halkı karşıladı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı." dedi.


Yurtseven, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm dernek ve kişilere teşekkür etti.

Bahadın, Sorgun, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:45 Kaynak: AA
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