Bahadın'da imece yoluyla mezarlık temizliği - Son Dakika

Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde vatandaşlar ve belediye ekipleri, imece usulüyle mezarlığı temizledi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine, 2014 yılında başlatılan uygulamayı bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ölülere değer vermenin bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Bozdemir, "Belediyemiz ve halkımızla mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştirdik. Mezarlık temizliği bizlerden ecdadımıza karşı bir saygıdır. Her zaman olduğu gibi yine dayanışma ve imece usulüyle bizler için manevi öneme sahip, duygularımızın ortak noktada buluştuğu mezarlığımızın temizliğinde duyarlılık gösteren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hakk'a yürüyen tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.