Bahadın Yaşlanma Vakfı hizmete girdi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağla Bahadın beldesinde kurulan Bahadın Yaşlanma Vakfı, hizmete girdi.

Vakıf Müdürü Dilaver Özcan AA muhabirine, vakfın hizmete girdiğini ve öncelikle evde bakım hizmeti vermeye başladığını belirtti.

Vakıfta çalışanların tamamına Kovid-19 testi yapıldığını ve test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, "Vakfımızın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza Bahadın ve çevresinde yaşlı insanlarımızı ziyaret ederek başladık." dedi.

Özcan, Kovid-19 konusunda da vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatarak, "Talep eden büyüklerimize evde bakım uygulamasıyla sağlık, yemek, ev temizliği hizmeti, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.