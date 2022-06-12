Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda yaşlılar çamaşır mandallarından saksı yapıyor - Son Dakika
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Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda yaşlılar çamaşır mandallarından saksı yapıyor

12.06.2022 10:23
Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda yaşlılar çamaşır mandallarından saksı yapıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda kalan yaşlılar, çamaşır mandallarından saksı yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda kalan yaşlılar, çamaşır mandallarından saksı yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Koordinatör Hemşire Esra Bağcı, AA muhabirine, yaşlıların vakıf bahçede hoşça vakit geçirmelerine katkı sunmak için saksı yapımı etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Bağcı, bu etkinliğin en büyük amacının yaşlılığın olası ruhsal etkilerini en aza indirmek, sosyal sportif ve fiziksel aktiviteler sayesinde kişisel etkileşimleri arttırmak olduğunu dile getirdi.

Vakıfta bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini belirten Bağcı, "Yaşlılarımızı bu etkinliklerle düzenli topluluk katılımlarına teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın anksiyetelerini azaltmak, duygusal refah düzeyini arttırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda yaşlılar çamaşır mandallarından saksı yapıyor - Son Dakika

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