Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2) - Son Dakika

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2)

7 saat önce

VALİLİKTEN BARAJ AÇIKLAMASIUşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklardan nedeniyle, Banaz ilçesine bağlı Hatipler ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verildiği bildirildi.

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2), System.String[]

VALİLİKTEN BARAJ AÇIKLAMASI

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklardan nedeniyle, Banaz ilçesine bağlı Hatipler ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verildiği bildirildi. Konuyla ilgili Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uşak'ın Banaz İlçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde, bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemleri alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir" denildi.

Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada ise ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"DSİ  2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki  otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."

Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


Banaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:59 Kaynak: DHA
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