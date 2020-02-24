Bahadır Barajı'ndaki su, tehlike seviyesinin altına indi - Son Dakika

UŞAK'taki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor. Pompalar yardımıyla barajda bulunan 1 milyon 500 bin metreküp su, 4 günde 600 bin metreküpe indirildi. Tehlikeli durumun ortadan kalkması üzerine tahliye edilen köy halkı evlerine döndü.

Banaz'daki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe sabahı su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan ve 1 milyon 500 bin metreküplük doluluk oranına sahip olan barajda, zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 8 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi, 4 günde 1 milyondan 500 bin metreküpten 600 bin metreküpe kadar düştü. Yapılan çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü ve tehlikenin kalmadığı bildirildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler Köyleri sakinleri de evlerine döndü.

Bahadır Köyü sakinlerinden Halime Aydemir, "Çok şükür tehlike geçti, evimize döndük. Rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz" derken, Özcan Tamer ve Mehmet Yokuş da, Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'a teşekkür etti.

TAMAMEN BOŞALTILIP HASAR GİDERİLECEK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafından su çıkışı gözlemlenmesinin ardından 4 gün süren çalışmalar sonucu su miktarı tehlike seviyesinin altına indirilmiştir. Kurulan su pompaları sayesinde olayın gerçekleştiği gün 1 milyon 500 bin metreküp olan su miktarı, 4 günlük çalışmayla 600 bin metreküpe indirilmiştir. Bahadır ve Hatipler köylerindeki vatandaşlarımızın ise evlerine geri dönmeleri sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri göleti tamamen boşaltarak, oluşan hasarın giderilmesi yönünde çalışma yapacaktır" denildi.