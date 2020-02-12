Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar oynayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahadır Erol: '6 puanlık altın değerinde maçlar oynayacağız' - Son Dakika Spor

Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar oynayacağız"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın savunma oyuncusu Bahadır Erol, yüksek enerjili maçları oynamaya başladıklarını belirterek, 6 puanlık altın değerinde karşılaşmalara çıkacaklarını söyledi.

Bahadır Erol:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın savunma oyuncusu Bahadır Erol, yüksek enerjili maçları oynamaya başladıklarını belirterek, 6 puanlık altın değerinde karşılaşmalara çıkacaklarını söyledi.


Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı savunma oyuncusu Bahadır Erol, önlerinde zorlu bir periyot olduğunu vurgulayarak, "Bu haftadan itibaren önümüzde 6 puanlık 4 karşılaşma var. Bu maçların enerjileri yüksek. Biz oyuncuların tamamen konsantre olacağı maçlar. Enerjimizi maksimum harcayacağımız maçlar. Her takım için altın değerinde olan müsabakalara çıkacağız. Bu müsabakalardan maksimum puanları almalıyız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Saha içinde gördüğümüz kartlardan tutun beslenmeye kadar dikkat etmeliyiz. Hedefimiz üç maçta 9 puan toplamak. Olmadı yenilmemek. Bu güç ve inanç hepimizde var" ifadelerini kullandı - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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