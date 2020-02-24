Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi - Son Dakika

Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi

6 saat önce

Uşak Valiliği, Bahadır Göleti'nde oluşan su sızıntısı nedeniyle tahliye edilen 2 köydeki vatandaşların evlerine döndüklerini bildirdi.

Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi, System.String[]

Uşak Valiliği, Bahadır Göleti'nde oluşan su sızıntısı nedeniyle tahliye edilen 2 köydeki vatandaşların evlerine döndüklerini bildirdi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Banaz İlçesi Bahadır köyü Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'nde su tahliye işlemi devam ediyor.

Sızıntının başladığı günden bu yana göletten 900 bin metreküp su tahliye edildi. Göletteki su miktarı tehlikeli seviyenin altı olan 600 bin metreküpe düşürülünce, Bahadır ve Hatipler köyünden tahliye edilen vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, gölet tamamen boşaltıldıktan sonra gerekli çalışmaları yapacak.

Bahadır Göleti gövde dolgusundan perşembe günü su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış, dere yatağı güzergahındaki 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza!
İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]