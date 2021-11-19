Bahadırlar'da Yeni Sondaj Açıldı - Son Dakika

Sondaj, alınan numuneyle yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallenin kullanımına sunulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Saniyede 6 litre verime ulaşılan sondajdan alınan numuneler İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından sondaj mahallelilerin kullanımına sunulacak.

Yaz aylarında kuraklığa bağlı olarak içme suyunda azalma oluyordu

Bahadırlar Mahalle Muhtarı Hamit Keşkekoğlu, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaz aylarında kuraklığa bağlı olarak içme suyumuzda azalma oluyordu, mahallemize yetmez duruma geliyordu. Sağ olsun MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize yeni bir sondaj kazandırdı. İnşallah bu sondajımız kullanıma alınacak ve yaz aylarında yaşadığımız sorun sona erecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.