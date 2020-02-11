Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor - Son Dakika Spor

Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Bahaettin Güçlü ilköğretim okulu küçük erkekler voleybol takımı il birincisi olarak katıldığı bölge şampiyonasında bölge gurup birincisi olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Bahaettin Güçlü ilköğretim okulu küçük erkekler voleybol takımı il birincisi olarak katıldığı bölge şampiyonasında bölge gurup birincisi olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.


Bahaettin Güçlü ilköğretim okulu küçük erkekler voleybol takımı, il şampiyonluğunu kazanarak Bölge turnuvası için Bolu'ya gitmişlerdi. Bolu'da yapılan bölge şampiyonasında rakiplerini yenerek gurup birincisi olan ve Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Bahaettin Güçlü okulu öğrencilerinin oldukça mutlu olduğu ve finallere hak kazanmak için sıkı antrenman yapıyorlar.


Bahaettin Güçlü Okul Müdürü Rıdvan Şahin,"Okulumuz öğrencileri Türkiye yarı finallerine kalma başarısını gösterdiler. Öğrencilerimizi tebrik ederiz. Maçlarda takımlarımıza destek veren İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Belediyemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Türkiye Yarı Finallerinde öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

voleybol, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü
Çinli uzman: Koronavirüs salgını nisan ayında sona erebilir Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu: Artık hayata farklı bir yeren bakıyorum İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahaettin Güçlü İlkokulu şampiyonluklara doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]