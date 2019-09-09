Bahama Adaları Dorian Kasırgası'nın yaralarını sarıyor
19 dakika önce
Atlantik Okyanusu'nun batısını etkisi altına alan Dorian Kasırgası en fazla zararı kuşkusuz geçtiğimiz hafta saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.
Atlantik Okyanusu'nun batısını etkisi altına alan Dorian Kasırgası en fazla zararı kuşkusuz geçtiğimiz hafta saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18
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