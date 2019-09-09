Son Dakika Haberleri: Bahama Adaları Dorian Kasırgası'nın yaralarını sarıyor
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Bahama Adaları Dorian Kasırgası'nın yaralarını sarıyor

19 dakika önce

Atlantik Okyanusu'nun batısını etkisi altına alan Dorian Kasırgası en fazla zararı kuşkusuz geçtiğimiz hafta saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.

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Atlantik Okyanusu'nun batısını etkisi altına alan Dorian Kasırgası en fazla zararı kuşkusuz geçtiğimiz hafta saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi

Bahama Adaları Dorian Kasırgası'nın yaralarını sarıyor

Atlantik Okyanusu, Bahama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18 
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