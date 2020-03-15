Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahama bayraklı kruvaziyer 'Serenissima' Alanya'da - Son Dakika

Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da

6 saat önce

Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı kruvaziyer

Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Mısır'dan gelen ve Alanya Limanı iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 91 yolcu ve 52 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan personel ve yolcular, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.

Turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.

"Serenissima" kruvaziyerinin, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere demir alması bekleniyor.

Antalya, Bahama, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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