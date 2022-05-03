Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" Bodrum'a geldi

03.05.2022 11:52
Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" Bodrum'a geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 143 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 75 turist ve 193 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Marina Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı. Bazıları da sahilde denize girdi.

Geminin akşam Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahama bayraklı kruvaziyer 'Star Legend' Bodrum'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" Bodrum'a geldi - Son Dakika
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