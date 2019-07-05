Son Dakika Haberleri: Karayipler'de helikopter kazası! 7 ölü
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Karayipler'de helikopter kazası! 7 ölü

28 dakika önce

Karayipler'de bir helikopter Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra Bahamalar açıklarına düştü. Kaza sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti.

Karayipler'de helikopter kazası! 7 ölü, System.String[]

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:52 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler, Florida, Güncel
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