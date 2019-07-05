Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü
1 saat önce
Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37
Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline
olduğu bilgisi paylaşıldı.
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