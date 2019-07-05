Son Dakika Haberleri: Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü
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Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü

1 saat önce

Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü, System.String[]
Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 
Ekonomi
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