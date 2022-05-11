Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı - Son Dakika

Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" ve "Star Legend" ile Bodrum'a 270 turist geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan Bahamalar bayraklı 180 metrelik "Seabourn Encore" adlı kruvaziyerde, 222 yolcu, 428 kişilik mürettebat bulunuyor.

Çeşme Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen ABD ve İngiliz ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da sahilde denize girdi.

"Star Legend" isimli 144 metrelik kruvaziyerde de ABD ağırlıklı 48 yolcu, 197 kişilik mürettebat yer alıyor. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turuna çıktı.

Geminin akşam Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.

"Sunrays" isimli mega yat da Bodrum'a geldi

Öte yandan dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "Sunrays" isimli mega yat da Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Turkuaz rengiyle dikkati çeken yatta çok sayıda kabin bulunuyor. 2010'da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın kiralık olarak hizmet verdiği öğrenildi.