Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile gelen 826 turisti ağırladı - Son Dakika
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Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile gelen 826 turisti ağırladı

09.09.2022 14:43
Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile gelen 826 turisti ağırladı

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın dört bir köşesinden gelen lüks gemilerini ağırlamaya devam ediyor.

QTerminals Antalya, son olarak Bahamalar Bayraklı "Seabourn Encore" adlı kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Gemiden inen 826 turist, gümrük işlemlerinin ardından kenti gezdi.

Yolcu gemisi Antalya ziyaretinin ardından Limasol Limanı'na gidecek.

QTerminals Antalya'da toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesi, 1830 metrekarelik yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 990 metrekarelik bagaj alanı bulunuyor.

Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan limanda yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunuluyor.

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Kaynak: AA

Bahamalar, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile gelen 826 turisti ağırladı - Son Dakika
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