Son Dakika Haberleri: Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
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Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

1 saat önce

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var, System.String[]

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:29 
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