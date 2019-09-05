Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
1 saat önce
Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:29
Antalya annenin feryadı yürekleri dağladı ne yaptın özlem Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü