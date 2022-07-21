Bahamalar'da denize 113 metreküpten fazla petrol sızıntısı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahamalar'da denize 113 metreküpten fazla petrol sızıntısı yaşandı

21.07.2022 01:57
Bahamalar'da denize 113 metreküpten fazla petrol sızıntısı yaşandı

Karayipler'deki takımada ülkesi Bahamalar'da bir tankerden denize 30 bin galon (113,56 metreküp) petrol sızıntısı olduğu bildirildi.

Karayipler'deki takımada ülkesi Bahamalar'da bir tankerden denize 30 bin galon (113,56 metreküp) petrol sızıntısı olduğu bildirildi.

Bahamalar Başbakan Vekili Chester Cooper tarafından yapılan açıklamaya göre Sun Oil adlı şirketle anlaşmalı olan The Arabian adlı tanker gemisinden George Town kasabasındaki Eski Donanma Üssü bölgesinde yakıt boşaltma işlemi yaptığı sırada denize petrol sızıntısı gerçekleştiği belirtildi. Başbakan Vekili Cooper tankerden sızan petrolün 30 bin galon (113,56 metreküp) olduğunu ifade ederken yakıtın Great Exuma Adası'ndaki bir koyda biriktiğini söyledi.

Yaşanan olay sebebiyle ilgili bakanla görüştüğünü belirten Cooper, sorunun çözümü için hükümetin tüm birimlerinin görevlendirilmesini tavsiye ettiğini açıklarken görevlilerin sorunu en kısa sürede çözeceğini belirtti.

Başbakan Vekili Cooper ayrıca tanker gemisinin anlaşmalı olduğu Sun Oil petrol şirketi yetkilileri ile de iletişime geçtiklerini ve şirketin konuyla ilgilendiğini ifade etti.

Takımada ülkesi olan Bahamalar'daki Great Exuma Adası, beyaz kumlu plajları ve açık mavi deniziyle ünlü bir turizm bölgesidir. - NASSAU

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Karayipler, Bahamalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahamalar'da denize 113 metreküpten fazla petrol sızıntısı yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 İTÜ'de yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam sonrası öğrenciler eylem yaptı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 02:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bahamalar'da denize 113 metreküpten fazla petrol sızıntısı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement