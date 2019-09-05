Son Dakika Haberleri: Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı
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Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı

1 saat önce

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Üçüncü kategorideki kasırga ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı

Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı, System.String[]

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.


Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:08 
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