Bahamalar'da en az 20 can alan Dorian Kasırgası ABD'ye ulaştı
1 saat önce
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Üçüncü kategorideki kasırga ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:08
Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu