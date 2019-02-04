Son Dakika Haberleri: Bahamalar'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

Bahamalar'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

48 dakika önce

Karayipler'de yer alan Bahama Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bahamalar'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, System.String[]
Karayipler'de yer alan Bahama Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bahama Savunma Gücünden subay Jonathan Rolle, Abaco Adası açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu Bahama ve ABD kıyı koruma ekiplerinin operasyon düzenlediğini kaydetti.

Rolle, operasyonda 28 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Bahama Savunma Gücünden yapılan açıklamada yıl başından bu yana en az 300 Haitilinin insan kaçakçılığıyla bağlantılı olaylarda yakalandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:04 Kaynak: AA

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