Bahamalar'da Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
48 dakika önce
Karayipler'de yer alan Bahama Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Karayipler
'de yer alan Bahama
Adaları açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bahama Savunma Gücünden subay Jonathan Rolle, Abaco Adası açıklarında Haitili göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu Bahama ve ABD
kıyı koruma ekiplerinin operasyon düzenlediğini kaydetti.
Rolle, operasyonda 28 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Bahama Savunma Gücünden yapılan açıklamada yıl başından bu yana en az 300 Haitilinin insan kaçakçılığıyla bağlantılı olaylarda yakalandığı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor
ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme
Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı