Son Dakika Haberleri: Bahamalar'da köpek balıklarının saldırdığı kadın öldü
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Bahamalar'da köpek balıklarının saldırdığı kadın öldü

56 dakika önce

Karayip Denizi'ndeki Bahamalar'da köpek balıklarının saldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Bahamalar'da köpek balıklarının saldırdığı kadın öldü, System.String[]
Karayip Denizi'ndeki Bahamalar'da köpek balıklarının saldırdığı kadın hayatını kaybetti.
Bahamalar Kraliyet Polis Gücü Müdürü Paul Rolle yaptığı açıklamada, Rose Adası'nda tatil yapan ABD vatandaşı Jordan Lindsay'in, denizde yüzdüğü sırada köpek balıklarının saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.
21 yaşındaki Lindsay kıyıya yakın bölgede şnorkelle yüzdüğü sırada 3 köpek balığının saldırısına uğradı. Ailesinin uzaklaşması yönündeki uyarılarını duyamayan genç kadın, aldığı ağır yaralar sonucu yaşamını yitirdi.
Lindsay'in, hastaneye getirildiğinde ölmüş olduğu bildirildi.
Bahamalar Turizm ve Havacılık Dairesi, yayımladığı açıklamada aileye başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:30 Kaynak: AA
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