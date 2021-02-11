Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı

11.02.2021 17:07
Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı, System.String[]

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karayipler'de yer alan Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, yaptıkları açıklamada, tekneleri alabora olan 3 Küba vatandaşının, yüzdükleri Anguilla Adası'nda 33 gün geçirdiğini öğrendiklerini bildirdi.

Yetkililer, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 2 erkek ile 1 kadının, adada hayatta kalabilmek için Hindistan cevizi, deniz salyangozu ve fareyle beslendiklerini söylediğini aktardı.

Adadan kurtarılanlara ilk müdahalenin yapıldığını ifade eden yetkililer, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sahil Güvenlik, Karayipler, Bahamalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahamalar'da küçük bir adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika


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