Son Dakika Haberleri: Bahamalar: Dorian Kasırgası arkasında 50'den fazla cansız beden bıraktı
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Bahamalar: Dorian Kasırgası arkasında 50'den fazla cansız beden bıraktı

1 saat önce

Atlantik Okyanusu'nun batısında etkili olan Dorian Kasırgası Bahama Adaları'nda geçtiğimiz hafta 50'den fazla can aldı.

Bahamalar: Dorian Kasırgası arkasında 50'den fazla cansız beden bıraktı, System.String[]

Karayiplerde en etkili kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar tarihindeki en büyük felakete yol açtı.


Atlantik Okyanusu'nun batısını vuran Dorian Kasırgası, Bahama Adaları'nda geçtiğimiz hafta 50'den fazla can aldı.

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Atlantik Okyanusu, Bahama, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:45 
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