Bahamalar: Dorian Kasırgası arkasında 50'den fazla cansız beden bıraktı

Karayiplerde en etkili kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar tarihindeki en büyük felakete yol açtı.



Atlantik Okyanusu'nun batısını vuran Dorian Kasırgası, Bahama Adaları'nda geçtiğimiz hafta 50'den fazla can aldı.