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Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

5 saat önce

NEW Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

NEW Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

AA hazırlıkları yerinde takip ediyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

Güney Carolina eyaletine ulaşan AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntülerde, Charleston bölgesindeki kamu binalarının kapı ve pencerelerinin kontrplaklarla kapatıldığı dikkati çekti.

AA kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Atlas Okyanusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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