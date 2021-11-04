'BAHANE YOK' DEDİ, KÖY OKULU KOLEJE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ - Son Dakika

ARDAHAN'da, 8 köyden 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu'na müdür olarak atanan Tamer Yıldırım, 'Bahane Yok' projesiyle okulu koleje dönüştürdü. Yenilenen sınıfları, amfi tiyatro, kütüphane, İngilizce kafe ve müzik salonu bulunan okulun müdürü Yıldırım, 'İnsanların 'zor' olarak tanımladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bahane üretmek isteyenler bunu öne sürer ama mevzu çocukların geleceği olduğu için eğitim öğretimin asla bahanesi olmaz dedi.

Göle ilçesi Çayırbaşı köyündeki Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu'na müdür olarak atanan Tamer Yıldırım, göreve başladığı okulu yenilemek için çalışma başlattı. 8 köyden gelen 200 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulda 'Bahane Yok' projesini hayata geçiren Yıldırım'a okuldaki 15 öğretmen de destek verdi. Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerin tasarımlarını yaptığı dönüşüm başlatıldı. Okulun fiziksel yapısı tamamen değişirken, sınıflar ve kullanılan malzemeler yenilendi. Amfi tiyatro, kütüphane ve müzik sınıfı yapılan okuldaki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmek için İngilizce kafe de açıldı. Gelenlerin İngilizce konuştuğu kafe, öğrenciler için hem dinlenme ve hem de öğrenme mekanı haline geldi. Öğretmenler ve öğrencilerin fedakarca çalışmaları sonucu köy okulu adeta koleje dönüştürüldü.

AKADEMİK BAŞARI PEŞİNE GELDİ

Fiziksel olarak değişim yaşanan okulda kısa sürede akademik başarı da gerçekleşti. O dönemki ismiyle TEOG'da Türkiye derecesi çıkaran, fen, güzel sanatlar liseleri başta olmak üzere birçok liseye öğrenci gönderen Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu'nda yaşanan değişim velileri de mutlu etti. Okulun önceki halinin çok kötü olduğunu belirten veliler, Tamer Yıldırım'ın atanmasından sonra değişimin başladığını söyledi. Okulun cennet bahçesine benzediğini ifade eden Erkan Öztürk, Müdür Tamer Yıldırım ve öğretmenler özveriyle çalışıyor. Sadece Ardahan değil bölgede böyle bir okulu görmek mümkün değil dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Göreve başladığında okulun halinin iyi olmadığını görünce 'Bahane Yok' projesini hayata geçirdiklerini belirten müdür Tamer Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerden de destek gördüğünü söyledi. Okulun komple yenilendiğini anlatan Yıldırım, 'Bahane Yok' adı verilen projesini şöyle anlattı

'Çünkü bahane insanı köreltir, körleştirir. Bahane ürettikçe insan yaratıcılık potansiyelini kaybeder. Biz zaten genel olarak baktığınızda insanların zor olarak tanımladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bahane üretmek isteyen insanlar bunu öne sürer. Ama biz bahane yok dedik. Çünkü mevzu bahis çocukların geleceği olduğu için böyle bir proje geliştirdik. Öğrenmenin asla bahanesi olmaz. Projede öğretmenler, öğrenciler ve veliler görev aldı. Genelde köy okulu algısı nedir Çocuk garibandır, okul bakımsızdır. Biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz çok değerli, daha iyisini hak ettikleri için her geçen gün okulu biraz daha güzelleştirmeyi düşündük. Öğrencilerimizle beraber Finlandiya Start Luma projesine katıldık ve finale kalan 10 projenin 4'ü bizim okula ait. Okulumuza İzmir Senfoni Orkestrası sanatçılarını davet ettik ve konser verdiler. Yazar ve şairler getirerek imza günü ve söyleşi yaptık. Tiyatro grupları ve pandomim sanatçıları gösteriler yaptılar.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Kendisi de Göleli olan Yıldırım, çocukluğundan yola çıkarak projeyi geliştirdiğini söyleyerek, 'Ben ilkokuldayken böyle bir okulda okumayı hayal etmiştim. Hayalimi öğretmen olarak gerçekleştirmekten çok mutluyum. Bizim okulumuza ilçe merkezinden öğrenciler de geliyor. Yani genel algı tam tersine döndü. Veliler daha iyi eğitim alsın diye çocuklarını merkeze gönderirken biz tam tersini başardık ve ilçeden köyümüze öğrenci almaya başladık. Bu çocuklar öğretmen servisiyle, yani her sabah bizimle beraber geliyorlar diye konuştu.

ROBOT VE 3 BOYUTLU YAZICIMIZ VAR

Okul müdürü Tamer Yıldırım'ın sağladığı imkanların hakkını vermeye çalıştıklarını söyleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sena Güzel, 'Bu okul kültüründe sürekli kendini geliştiren bir sistem var. Ardahan'ın Göle ilçesindeki köy okulunda robotik kodlama dersimiz için alınmış robot var. 3 boyutlu yazıcımız var. Öğrencilerimiz tasarılarını 3 boyutlu yazıcıdan çıkarabiliyorlar dedi.

PİYANOYU ÖĞRETMENLER ALDI

Müzik öğretmeni Ceren Çalış Demeli, öğretmenlerin katkısıyla aldıkları piyanoyu çalmayı, öğrencilerin de öğrendiklerini belirtti. Öğrencilerine müziğin ruhunu anlatma gayretinde olduğunu ifade eden Demeli, okuldaki ekip ruhunun çok önemli olduğunu ifade ederek, başarının böyle geldiğini bildirdi.