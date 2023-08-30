Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir - Son Dakika

Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:47

Galatasaray, İspanyol futbolunun simge isimlerinden biri olan Sergio Ramos ile anlaşma aşamasında. Ramos'un transferi için ilk teklif 15 milyon euro olurken, son yapılan pazarlıklar sonucunda bu miktar 10 milyon euroya düştü. Adını Devler Ligi'ne yazdıran sarı-kırmızılıların Ramos ile 1+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, Sergio Ramos'la görüşme halinde. 37 yaşındaki stoperi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kapıyı 15 milyon eurodan açan oyuncuyu 10 milyon euroya ikna etti.

1+1 YILLIK SÖLEŞME İMZALANACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları futbolcuyu saatler içinde resmen açıklamayı hedefliyor. Ramos'la 1+1 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.

ASLAN AVANTAJLI

37 yaşındaki deneyimli futbolcuya Avrupa'dan başka kulüpler talip olsa da Ramos'un istediği seviyede teklifler gelmeyince Aslan, transferde iddialı konuma geldi.

GALATASARAY'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Ramos'un Avrupa'da transfer döneminin resmi olarak bitmesine günler kala Galatasaray'a katılması bekleniyor.

Sergio Ramos, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir - Son Dakika
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