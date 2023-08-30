Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir

Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, Sergio Ramos'la görüşme halinde. 37 yaşındaki stoperi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, kapıyı 15 milyon eurodan açan oyuncuyu 10 milyon euroya ikna etti.

1+1 YILLIK SÖLEŞME İMZALANACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları futbolcuyu saatler içinde resmen açıklamayı hedefliyor. Ramos'la 1+1 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.

ASLAN AVANTAJLI

37 yaşındaki deneyimli futbolcuya Avrupa'dan başka kulüpler talip olsa da Ramos'un istediği seviyede teklifler gelmeyince Aslan, transferde iddialı konuma geldi.

GALATASARAY'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Ramos'un Avrupa'da transfer döneminin resmi olarak bitmesine günler kala Galatasaray'a katılması bekleniyor.