Bahar alerjisi burun tıkanıklığına neden olabiliyor! - Son Dakika

Bahar alerjisi özellikle polen mevsiminde daha belirgin olarak artmaktadır.Alerjik hastalarda burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, ağzı açık uyuma, boğaz ağrısı, tekrarlayan boğaz enfeksiyonları, geceleri horlama, baş ağrısı, göz yaşarması, ağızda ve dişlerde kuruma çürüme, konsantrasyon güçlüğü, çabuk sinirlenme, uyku ve ses problemleri yapabilir.

Bahar döneminde daha fazla miktarda uçuşan tozlar ve polenlerle, bu polenlere karşı hassasiyeti olan kişilerde belirgin rahatsızlıklar oluşturur.Özellikle burun kanatları kızarır burun içi tıkanır hayat kalitesi ciddi manada düşer, tedavi edilmediği taktirde göz problemlerine, boğaz enfeksiyonuna,zamanla kulak problemlerine, uyku ve ses problemlerine neden olur.

Öncelikle hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.Burun içerisine endoskopik kamera ile bakılarak kontrol etmek lazımdır.Burun içerisindeki yapıların durumu alerji hakkında fikir vermektedir.Burun etinin ve mukozasının görünümü rengi ve yapısı alerji hakkında hekime fikir verir.Alerjik olduğu düşünülen hastalarda alerji testi yapılarak neye ve hangi maddeye alerjisi olduğu saptanabilir ve uygun bir şekilde buna yönelik önlemler alınır.

Alerji testinden sonra burun içerisini tıkayan burun etleri, kemik ve kıkırdaklar hekimin önerdiği şekilde tedavisi düzenlenir.Özellikle bahar döneminde alerjisi olan hastalar bu durumdan çok muzdarip oluyorlar.İlaçlardan yeteri kadar cevap alamayan hastalar başka çareler arıyorlar.Burun ameliyatı ile burun içini tıkayan şişen etler Radyo Frekans-lazeryöntemiyle veya yeni teknoloji plazma yöntemi ile burun etleri küçültülerek burun açıklığı artırılıyor.

Burnun dış görünümünü etkileyen anatomik problemler hastalarda estetik kaygıları da beraberinde getiriyor.Bir de burun içerisinde tıkanma yapan alerjik ve yapısal problemler olursa hastaların mutlaka ameliyat olmasında yarar var.Alerjinin tedavisi cerrahi değildir ancak burun pasaj açıklığının artırılması alerjik semptomların azalmasına neden olmaktadır. Yine burun içerisindeki etlerindeki mukozanın azaltılması burun akıntı miktarını azaltarak hayat kalitesini artırmaktadır.

Hastaların bahar ayında hem alerjiden hem de fonksiyonel ve estetik nedenlerle burun ameliyatı istemesi bir taşla iki kuş vurmak gibi oluyor. Çünkü alerjik Semptomlar en fazla bahar ayında artıyor bu dönemde burun etlerine müdahale edilmesi diğer mevsimlerde de belirgin rahatlama sağlıyor.

Burun fonksiyonlarının artırılması beraberinde hayat kalitesini ve yaşam kalitesini yükseltiyor.Estetik olarakta dış kısmının düzeltilmesi kişilerde özgüveni arttırarak kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor, sosyal ortamlardaki ve sosyal medyadaki görünürlüğünü belirgin derecede artırıyor.

Burun estetiğinin bahar ayında yapılması bahar alerjisi açısından önemli bir avantaj sağlıyor.Alerji kontrol altına alınıyor buna bağlı komplikasyonlardan kaçınılmış oluyor, alerjik hastalıkların tedavi edilmediği taktirde ilerleyerek alt solunum yollarını yani akciğerleri daha fazla olumsuz etkilediği aşikar bir gerçek. Yine tedavi edilmeyen alerjik hastalıklar beraberinde ciddi göz ve kulak problemleri oluşturur.