Son Dakika Haberleri: Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

1 saat önce

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, açıkladı!

Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!, System.String[]

Bahar ayları havadaki polenlerin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen alerjik belirtiler nelerdir? Alerjiden korunmak mümkün müdür?

Bahar alerjisi özellikle; ağaçlar, çim ve yabani ot polenlerine alerjik yakınmalar gelişmesine denilmektedir. Aralık ayı sonundan (servi ağacı gibi) Ağustos sonuna kadar (çim poleni gibi) polen dönemi başlar. Ancak Mart sonu ile Haziran ayı arasında kalan dönem, havadaki polenin en yoğun olduğu dönemdir.Bu aylarda polenlere duyarlılığı olan çocuk ve yetişkinlerde; hapşırık, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarma ve sulanma, boğaz, ağız, burun ve kulaklarda kaşıntı, koku alamama, şakak ve alında ağrı, yorgunluk, polenin temas ettiği açık vücut bölgelerinde kurdeşen (ürtiker) şeklinde döküntüler görülebilir. Astım tanısı alan hastalarda ise bahar döneminde; göğüste sıkışma, nefes darlığı, hışıltı ve öksürük belirtileri ortaya çıkabilir.

Bahar döneminde bu yakınmaları olan hastaların, tedavi için hekime başvurmaları gerekir. Bu kişilere; duyarlı oldukları polen belirlenmesi durumunda, erişkin ve çocuk alerji hekimleri tarafından gerekliyse alerji aşısı olarak bilinen "immunoterapi" önerilebilir.

İşte Korunma Önerileri!

Polenlerin burun içine girmesini engelleyenjelleriburnun etrafına sürerek kullanabilirsiniz.

Göz çevresini tamamen saran bir güneş gözlüğü tercih ederek, gözlerinizin polenle temasını azaltın.

Dışarıdan eve geldiğinizde kendinizin ve çocuğunuzun kıyafetlerini değiştirip, duş alın.

Mümkün olduğunca kapalı alanda bulunun.

Evinizin pencerelerini özellikle sabah saatlerinde kapalı tutmaya özen gösterin.

Arabanızda polen filtresi kullanın.

Evde HEPA filtreli elektrik süpürgesi tercih edip, temizliği onun ile yapılabilirsiniz.

Alerjisi Olanlar Bunları Sakın Yapmayın!

Çimlerde yürümek veya çim biçmek gibi faaliyetlerden uzak durun.

Dışarıda çok fazla vakit geçirmeyin.

Ev içerisinde taze çiçek bulundurmayın.

Sigara içmeyin ya da sigara içilen ortamda bulunmayın.

Kıyafetlerinizi dışarıda kurutmayın.Çünkü açık havada polenler kıyafetlerinize yapışabilir.

Evde polenlere duyarlılığı olan çocuk veya yetişkin bir birey var ise; polenleri dışarıdan ev içerisine taşıyabileceği için evinize hayvanların girmesine izin vermeyin.

İrtibat:

damla.karasu@okanhastanesi.com.tr , ece.hersek@okanhastanesi.com.tr

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:07 Kaynak: Bültenler

Aralık, Çocuk İzleme Merkezi, Güncel
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