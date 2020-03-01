Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ - Son Dakika

Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ

14 dakika önce

Malazgirt'de kar yağışı Esnafın dükkanının önünü temizlemesi Seyir halindeki araçlar Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Malazgirt'de kar yağışı

Esnafın dükkanının önünü temizlemesi

Seyir halindeki araçlar

Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:47 Kaynak: AA
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